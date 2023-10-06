Команда Байдена готова использовать гранты Госдепа для военной помощи Украине

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для отправки дополнительной военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух собеседников издания, одним из рассматриваемых вариантов является использование программы Госдепартамента, которая предоставляет гранты или займы странам-партнерам на приобретение оружия и оборонной техники.

"По данным Госдепартамента, по состоянию на 21 сентября у США оставалось примерно $650 млн из $4,6 млрд иностранного военного финансирования, которые Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины и "стран, затронутых ситуацией на Украине"", - отмечает газета.

Один из источников издания уточнил, что даже если администрация использует финансовые полномочия для закупки оружия, Конгрессу все равно необходимо санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Кроме того, чиновник министерства обороны, беседовавший с изданием, сообщил, что администрация США может попросить Конгресс перенаправить финансирование из других статей бюджета Пентагона на поддержку Украины. Однако это решение потребует одобрение законодателей.

В свою очередь, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока Минобороны не планирует этого делать.

"Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с Конгрессом по дополнительному бюджету для Украины и получению полного бюджета", - сказал он.