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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Сбербанк к началу ноября планирует запустить сервис оплаты несколькими счетами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в конце октября-начале ноября планирует запустить для клиентов сервис оплаты несколькими счетами, сообщил журналистам директор дивизиона "Кошелек клиента" банка Игорь Ковалёв.

Сбер в начале сентября сообщил, что тестирует на сотрудниках новый сервис оплаты несколькими счетами. Сервис позволяет привязать к главной карте запасные счета в Сбербанке. Таким образом, если на основном счете будет недостаточно средств для оплаты покупки, недостающая часть спишется с запасных.

"Мы планируем, что сервис станет доступен нашим клиентам в конце октября - начале ноября", - сказал Ковалев.

По его словам, банк думает над тем, чтобы дать клиентам возможность привязывать их счета не только в Сбербанке, но и в других банках.

"Скажу честно, мы в этом направлении думаем, так чтобы клиента не ограничивать", - сказал директор дивизиона "Кошелёк клиента" Сбербанка.

Он также отметил, что Сбербанк не ведет переговоры с другими кредитными организациями по данному поводу.

"Не для всех технологий нужен диалог с участниками, периодически есть текущие сервисы на рынке, которые позволяют сделать удобный клиентский опыт. Вопрос, как это построить так, чтобы клиенту было удобно и понятно", - добавил Ковалёв.

Сейчас запросить свои деньги со счета в другом банке можно с помощью Системы быстрых платежей. Для этого необходимо выбрать соответствующий раздел в мобильном приложении банка, затем указать счет для зачисления и банк, из которого совершается перевод, а также сумму перевода.

Сбербанк Игорь Ковалев
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