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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин заявил об уверенном продвижении войск РФ в зоне СВО

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в зоне СВО продвинулись на 12 участках, чувствуют себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения – там российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям, двигаются. Вчера по всей линии соприкосновения на 12 участках – мы просто не обращаем на это такого фундаментального внимания, но это имеет значение – на 12 направлениях продвинулись", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Где-то – на 300, 400, 500 м, на двух участках – на 1500, 1600 м на глубину. Это называется просто улучшение своего положения на поле боя", - добавил он.

Владимир Путин
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