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X5 начнет тестировать работу магазинов малых форматов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - X5 Group в ближайшие месяцы начнет тестировать работу магазинов малых форматов, сообщил на ежегодной конференции X5 Dialog директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов.

Речь идет о магазинах площадью от 90 до 150 кв. м. Магазины получат название "Около".

"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом. У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект", - рассказал Салахутдинов.

Этот сегмент оценивается в 1,5-2 трлн рублей, отметил он.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец июня 2023 года под управлением компании было 22,7 тыс. магазинов, включая магазины "у дома" "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток", "жесткие" дискаунтеры "Чижик" и магазины "Красный Яр" и "Слата".

X5 Group
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