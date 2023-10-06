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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В России 82 судьи находятся под госзащитой

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время 82 судьи находятся под мерами государственной защиты, сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на полях семинара-совещания с председателями советов судей судов и субъектов РФ.

По словам Момотова, "работа судьи очень сложная в психологическом плане".

В частности, сказал председатель Совета судей, имеется "очень много примеров, когда средства массовой информации недобросовестно ведут себя, пытаются влиять на независимость правосудия".

"Зачастую, когда идут громкие процессы, создаются все необходимые условия для того, чтобы вывести судью из душевного равновесия", - отметил Момотов.

Информация, которая не соответствует действительности, появляется в интернете и социальных сетях, пояснил Момотов.

По его словам, такая информация распространяется с целью оказания влияния "на судью, на его окружение, на его родственников" для того, чтобы "добиться своего решения".

Виктор Момотов
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