В России примерно 80% всех дел рассматривают мировые судьи

Средняя нагрузка мирового судьи - больше 400 дел в месяц

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В России мировые судьи рассматривают около 80% всех дел, заявил председатель Совета судей Виктор Момотов на семинаре-совещании с председателями советов судей судов и регионов.

"Мировая юстиция является самой загруженной", - отметил он, и добавил, что средняя нагрузка на российского мирового судью составляет более 400 дел в месяц.

"Мировая юстиция является важной частью отечественной судебной системы и при этом одной из самых уязвимых", - добавил Момотов.

Председатель Совета судей также представил статистику по жалобам, поступающим на судей.

"У нас есть дисциплинарная комиссия, которая вправе по любому поводу провести проверку, затребовать объяснение судьи и с тех лиц, которые инициируют эту проверку, - и сделать соответствующие выводы. Так просто мы решения по судьям не принимаем", - сказал Момотов журналистам на "полях" семинара-совещания.

По его словам, с декабря 2022 года в Судебный департамент поступило более 500 жалоб на судей.

"Все эти жалобы, как правило, на 85, на 90 процентов - они связаны прежде всего с несогласием с вынесенными постановлениями, и они касаются процессуальных вопросов, - пояснил Момотов. - Но мы всегда обращаем внимание граждан и разъясняем им, что вопросы процесса, вопросы применения законодательства относятся к сфере судьи. Если же есть замечания этического порядка, нарушения кодекса судебной этики - тогда мы разбираемся и привлекаем к ответственности судей".

Он отметил, что "есть примеры лишения судейских полномочий не только рядовых судей, но и председателей судов".

Всего по свыше чем 500 жалобам, поступившим в совет судей с декабря 2022 года, к дисциплинарной ответственности были привлечены восемь судей, заключил Момотов.