Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возрождению черноморской зерновой инициативы.

По данным "Анадолу", турецкий лидер отметил, что эти усилия направлены на помощь наименее развитым африканским странам.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит вырабатывать решения, направленные на открытие черноморского зернового коридора.

Помимо этого, он посоветовал Западу обратить внимание на то, что "Турция - единственная страна, которая стремится предотвратить продовольственный кризис".

Турецкий президент пообещал, что Анкара будет участвовать "в любых переговорах в качестве стабилизирующей силы, чтобы избежать погружения мира в новый кризис энергоресурсов и продовольствия".

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что новой даты очередного раунда переговоров президентов России и Турции по "зерновой сделке" нет, но лидеры "условились, что при необходимости они не будут ждать еще год, чтобы встретиться вместе".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Президент РФ по итогам переговоров со своим турецким коллегой в Сочи заявил, что Россия готова реанимировать так называемую "зерновую сделку" после того, как будут выполнены все условия Москвы.

В свою очередь Эрдоган после переговоров с Путиным отмечал, что альтернативные варианты "зерновой сделки" уступают первоначальным договоренностям в плане безопасности. Позднее он выражал надежду на то, что в скором времени можно будет достичь хороших результатов по возобновлению "зерновой сделки".