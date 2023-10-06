Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Путин 10 октября проведет переговоры с премьером Ирака

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 октября проведет переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, а на следующий день они поучаствуют в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани. Будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином ас-Судани в формате рабочего завтрака. И затем уже 11 октября президент Путин и господин Судани вместе примут участие в пленарном заседании РЭН - Российской энергетической недели", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Владимир Путин Дмитрий Песков Ирак Мухаммед ас-Судани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первое судно пришло в Калининград по Севморпути

Поставки самолетов Ил-114-300 планируют перенести с 2023 на 2026 год

В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

В Кремле считают преждевременным делать выводы о катастрофе самолета Пригожина

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за циклона

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки двух морских беспилотников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });