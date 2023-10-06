Путин 10 октября проведет переговоры с премьером Ирака

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 октября проведет переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, а на следующий день они поучаствуют в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани. Будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином ас-Судани в формате рабочего завтрака. И затем уже 11 октября президент Путин и господин Судани вместе примут участие в пленарном заседании РЭН - Российской энергетической недели", - сказал Песков журналистам в пятницу.