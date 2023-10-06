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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В российский военный суд направлено дело о нападении на консульство РФ во Львове

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в военный суд дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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Парасюку вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма в СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), надругательство над госфлагом России (ст. 329 УК) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК).

По версии следствия, 9 марта 2016 года Парасюк "и вовлеченные им в совершение противоправных действий иные неустановленные лица в ходе митинга в поддержку Надежды Савченко с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией, в нарушение норм международного права и межгосударственных соглашений" совершили нападение на российское генконсульство во Львове, закидав его пиротехникой и другими предметами.

Следствие также установило, что Парасюк "незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока Государственный флаг Российской Федерации, вышел с ним за пределы российского загранучреждения, публично бросил на землю и при участии неустановленных лиц растоптал ногами и сжег".

"В этот же день он, действуя с той же целью, осознавая, что происходящие события транслируются СМИ и придаются общественной огласке на территории Украины и других государств, обратился с речью, в которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан Российской Федерации, оправдывая терроризм, признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - говорится в в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре добавили, что поскольку Парасюк скрывается от российского следствия, в июле 2017 года он был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы в октябре 2017 года заочно арестовал его.

"Следственным органом приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Парасюка. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", - сказали в Генпрокуратуре.

Львов Украина Генпрокуратура Владимир Парасюк Надежда Савченко
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