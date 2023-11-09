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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Фигурант дела о нападении на консульство РФ во Львове заочно получил 11 лет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Военный суд заочно приговорил к 11 годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка по делу о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году, сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности, суд заочно назначил Парасюку наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сказали в надзорном ведомстве.

Гражданский иск прокурора был удовлетворен в полном объеме.

Парасюк признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма в СМИ, надругательстве над госфлагом и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

В РоссииВ российский военный суд направлено дело о нападении на консульство РФ во ЛьвовеЧитать подробнее

"В связи с тем, что осужденный скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, 9 марта 2016 года Парасюк и вовлеченные им в совершение противоправных действий иные неустановленные лица в ходе митинга в поддержку Надежды Савченко с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией, в нарушение норм международного права и межгосударственных соглашений совершили нападение на Генконсульство Российской Федерации во Львове, закидав его здание пиротехническими изделиями и другими предметами.

Следствие в РФ установило, что Парасюк "незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока государственный флаг Российской Федерации, вышел с ним за пределы российского загранучреждения, публично бросил на землю и при участии неустановленных лиц растоптал ногами и сжег".

"В этот же день он, действуя с той же целью, осознавая, что происходящие события транслируются СМИ и придаются общественной огласке на территории Украины и других государств, обратился с речью, в которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан Российской Федерации, оправдывая терроризм, признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - сообщала Генпрокуратура.

Ранее СК России возбудил уголовные дела за нападения на дипломатические учреждения РФ в отношении других депутатов Украины - Игоря Мосийчука и Андрея Лозового. Также в декабре 2019 года Мосгорсуд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского.

Генпрокуратура РФ Львов
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