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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минфин предложил снизить лимиты для участия компаний в налоговом мониторинге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, которые снижают для компаний финансовые пороги входа в режим налогового мониторинга, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

По действующему законодательству, налоговый мониторинг предусмотрен для крупных организаций, у которых объем основных налогов, уплаченных за год, не менее 100 млн рублей, годовой доход не менее 1 млрд рублей и активы не менее 1 млрд рублей, а также для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Подготовленный министерством законопроект предлагает снизить лимиты для участия в налоговом мониторинге. Так, общая сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и страховых взносов за предыдущий год может составить не менее 80 млн рублей, доходы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий год - не менее 800 млн рублей, балансовая стоимость активов на 31 декабря прошлого года - не менее 800 млн рублей.

"Для организации, признаваемой государственным или муниципальным учреждением, выполнение условий, установленных настоящим пунктом, не является обязательным", - также говорится в поправках.

Налоговый мониторинг - форма налогового контроля, при которой организация предоставляет налоговикам онлайн-доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета. Инспекторы контролируют расчет налогов в режиме реального времени и сообщают организации об ошибках. Обнаружив нарушение, инспекция составит мотивированное мнение, а не решение о привлечении к ответственности.

Минфин Налоговый кодекс
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