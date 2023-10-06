Производители магния в РФ призвали повысить пошлины на магний из Китая

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ) считает, что для китайских компаний нужно повысить пошлины на ввоз магния в Россию, чтобы отечественные производители могли успешнее справляться с конкуренцией.

Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Соликамский магниевый завод", участника ассоциации.

Выступая на XIX горно-геологическом форуме "Майнекс Россия - 2023", председатель ассоциации, гендиректор ОАО "Соликамский магниевый завод" Руслан Димухамедов напомнил, что в соответствии с "дорожной картой" развития высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ" российские производители должны к 2030 году увеличить ежегодный объем выпуска редкоземельных металлов до более 7 тысяч тонн, редких металлов - до 140 тысяч тонн.

Кроме того, по его словам, в отрасли необходимо обеспечить не только полную импортонезависимость, но и выручку свыше 240 млрд рублей в год. По мнению Димухамедова, сырьевая база и промышленный потенциал России позволят достигнуть этих показателей, однако необходимым условием для этого является доступ к рынкам сбыта.

Сейчас для российских компаний закрыты рынки Европы, Северной Америки, Японии и Южной Кореи. В связи с этим производителям необходимо переориентироваться, в первую очередь, на российский рынок, а также на рынки стран БРИКС, отметил Димухамедов.

Кроме того, по его мнению, редкометальная отрасль нуждается в господдержке из-за высокой конкуренции со стороны китайских компаний. Он напомнил, что Китай за последние 20 лет увеличил производство магния в 7 раз, до 1,5 млн тонн в год, а производство титановой губки - в 25 раз, до 181 тысячи тонн в год.

"Мы будем нуждаться в административной помощи со стороны государства, поскольку понимаем, что прямых капиталовложений со стороны федерального бюджета в наши проекты не будет. Но есть определенные механизмы поддержки, своего рода защитные меры. Например, на рынке магния сегодня мы сталкиваемся с очень жесткой конкуренцией со стороны китайских компаний. Если в прошлом году наши потребители приобретали магний по рыночной цене $6-8 за килограмм, то теперь она упала до $3-4. Но ОАО "Соликамский магниевый завод" и ПАО "ВСМПО-Ависма" как производители (магния - ИФ) фиксированы в затратах на производство и оплату труда, а стоимость сырья выросла. Мы заинтересованы в том, чтобы на внутреннем рынке цена на магний была ближе к прошлогодней. И у государства есть механизмы для этого. В частности, повышение ввозных пошлин на магний", - заявил Димухамедов.

Для развития отрасли и обеспечения сырьевой независимости страны необходимы и другие меры поддержки со стороны государства, отметил Димухамедов. Это, в частности, помощь в получении долгосрочных кредитов по низким ставкам, а также субсидирование убытков отечественных производителей в случае серьезного ухудшения рыночной конъюнктуры.

Глава ассоциации добавил, что редкие и редкоземельные металлы сами по себе не представляют заметной ценности, если нет полной технологической цепочки "от руды до изделий".

"Конечному потребителю необходимы, в первую очередь, не сами РМ и РЗМ в виде химических соединений, а высокотехнологичные продукты глубокой переработки: сплавы, магниты, аккумуляторы, другие изделия. Члены Ассоциации РМ и РЗМ работают над тем, чтобы замкнуть технологические цепочки внутри нашей страны", - сказал Димухамедов.

На сайте ассоциации РМ и РЗМ сказано, что в нее входят следующие компании: АО "Атомредметзолото", ОАО "Соликамский магниевый завод", ООО "ТриАрк Майнинг", ООО "Скайград Инновации", ЗАО "Техноинвест Альянс", АО "Группа компаний "Русредмет", АО "НПП "Исток им. Шокина", ОАО "Красцветмет", АО "Ураниум Уан Груп", АО "Аркминерал-Ресурс", ООО "БериллиУМ", АО "Химико-металлургический завод", ООО "ТД Халмек", Томский государственный университет, РХТУ им. Менделеева.