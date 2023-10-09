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Туроператоры индивидуально решают проблемы возврата россиян из Израиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сейчас в Израиле немного организованных туристов из России, поэтому туроператоры решают проблемы их возвращения в индивидуальном порядке. Забронированные ранее туры еще не просили аннулировать, компании ждут таких запросов на этой неделе, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

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"Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля не планируется. Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен-Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", - сказал вице-президент РСТ Александр Осауленко.

Как сказала замгендиректора туроператора "Ванд" Людмила Озик, в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени, тем более, что в аэропорту Бен-Гурион сейчас напряженная обстановка.

"К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши туристы, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", - сказала Озик.

По словам эксперта, осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных туров с вылетом 12 октября.

"Ни в субботу, ни в воскресенье аннуляций не было. Но, думаю, в понедельник будут. И это тот редкий случай, когда у меня нет сомнений, что туры надо аннулировать", - добавила представитель "Ванд".

По оценке РСТ, на момент начала обострения в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов. Посчитать точное число индивидуальных туристов в стране невозможно, так как из России туда едут в экскурсионные, паломнические и оздоровительные туры.

"Израиль давно перешел в разряд индивидуальных направлений. Групповых программ туда мы не предлагаем", - сказала представитель туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

В минувшее воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров.

По данным Министерства туризма Израиля, с января по август 2023 года страну посетили 131 тысяча российских туристов.

Александр Осауленко РСТ Минэкономразвития Израиль Домодедово Бен-Гурион
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