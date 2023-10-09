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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар помещен в клинику с сотрясением мозга.

В минувшую субботу раввин по обычаю принял участие в танцах с Торой в синагоге в Марьиной Роще. Обратившись к присутствующим, он напомнил, что в эти же дни 50 лет назад во время арабо-израильской войны Любавичский ребе сказал евреям, что, несмотря на боевые действия, они должны танцевать с Торой даже больше, чем всегда, "вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность".

Спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил в своем телеграм-канале, что раввин Лазар упал во время этого танца, "поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих".

По словам Горина, сейчас раввин Лазар в больнице. Источники сообщают, что он госпитализирован с сотрясением мозга. "Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой", - написал Горин.

Берл Лазар Борух Горин
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