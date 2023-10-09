Кремль выразил озабоченность гуманитарной ситуацией на палестинских территориях

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная ситуация в секторе Газа вызывает серьезное опасение, для России важна судьба нескольких тысяч россиян, которые там проживают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Более чем серьезные опасения. Сейчас трудно понять в деталях, что там происходит. В первую очередь, для нас, конечно, важна судьба наших сограждан, несколько тысяч граждан РФ проживают в Газе и на палестинских территориях. Давайте не забывать, что Газа - это самое густонаселенное место в мире, плотность населения самая высокая в мире", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, вызывает серьезные опасения у Кремля ситуация в секторе Газа.

"Широкомасштабные боевые действия чреваты большими жертвами среди мирного населения и последствиями гуманитарного характера. Это тоже потребует общего внимания и заботы в течение следующих дней", - заявил Песков.