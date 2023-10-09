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Дума попросила предоставить контроль над расходами Резервного фонда правительства РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник проголосовал за необходимость уточнить механизм парламентского контроля за расходованием средств Резервного фонда правительства, предлагает выносить вопросы о распределении средств на комиссию Федерального Собрания РФ.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований была создана в 2020 г., в пик пандемии, когда было необходимо оперативное, без внесения поправок в бюджет распределение средств. С тех пор полномочия комиссии продлеваются ежегодно. При этом во внесенном в Госдуму 29 сентября бюджетом пакете (законопроект №448564-8) полномочия комиссии оказались урезанными.

"Достаточно странно, что не продлевается норма о парламентском контроле, который идет по перераспределению средств по ФОМС, достаточно странно", - сказал в ходе заседания думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров. "Вопросов по медицине и по ФОМС их достаточно много, и я не очень понимаю, чем в данном случае мешает парламентский контроль. Я предлагаю эту норму в рамках второго чтения восстановить и продлить, потому что мы говорим об особенностях исполнения (бюджета - ИФ) и я искренне верю, что когда-то мы вернемся к нормальным бюджетным процедурам, но по крайней мере на этот год норму надо продлить", - добавил он.

Глава комитета предложил пойти дальше и расширить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии.

"Сейчас объем средств, который проходит через Резервный фонд правительства и перераспределяется, очень серьезный, я предложил бы ко второму чтению посмотреть вопрос контроля парламента в том числе за теми средствами, которые проходят через Резервный фонд правительства", - сказал Макаров.

В заключении комитета приводятся данные по которым в 2022 году Резервный фонд правительства составил 8 трлн 387,6 млрд. руб. или 27% общего объема расходов федерального бюджета за 2022 год. "Понятно, здесь есть и будут целый ряд ограничений, связанных с закрытой тематикой, с секретными материалами и оборонной безопасностью, а вот с точки зрения парламентского контроля за изменением фактически направления бюджетных средств я думаю нам этот механизм в ходе подготовки ко второму чтению надо обсудить", - сказал Макаров и предложил депутатам проголосовать за включение данной нормы в отзыв комитета на законопроект.

Замглавы Минфина Алексей Лавров ответил, что этот вопрос требует отдельного обсуждения. Глава комитета по бюджету предложил подготовить соответствующие поправки ко второму чтению силами депутатов комитета.

Госдума
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