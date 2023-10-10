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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

МИД РФ выразил готовность к работе в рамках ООН по ближневосточному урегулированию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Москва готова к любой работе и консультациям в рамках ООН по палестино-израильскому урегулированию, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы готовы к любой работе и консультациям (в рамках ООН), но разблокировать работу механизма, в котором одна из входящих в него сторон - американцы - не хотят этого, понятно, что это невозможно. Механизм должен быть коллективный. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможен ли перезапуск "ближневосточного" квартета (РФ, США, ЕС и ООН) для обсуждения ситуации на Ближнем востоке.

"В том, что касается "ближневосточного" квартета, к сожалению, его работа заблокирована американцами в последние годы. И вообще, мы обращаем внимание на то, что произошедшая сегодня вспышка напряженности на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе во многом является результатом того, что американцы пытались монополизировать достижения ближневосточного урегулирования и подменить ближневосточное урегулирование, которое должно базироваться на известной международно-правовой основе, какими-то сделками, в том числе, экономической направленности", - сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что одно заседание СБ ООН в закрытом формате ранее уже состоялось: "Тема, естественно, остается на плаву, и она будет на плаву. Мы в этой связи считаем, что ООН, генсекретарь, председатель СБ, которым в настоящее время является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти варианты преодоления конфликта", - сказал Вершинин.

МИД РФ ООН Израиль сектор Газа
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