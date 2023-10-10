Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщается в телеграм-канале станции во вторник.

"Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор ЗАЭС Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложили о готовности станции и города к прохождению осенне-зимнего периода.

Кроме того, как отмечается, Кириенко посетил объекты социальной инфраструктуры Энергодара, отремонтированные силами госкорпорации "Росатом".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.