Минздрав РФ намерен увеличить расходы на бесплатную медпомощь на 2024 год

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России планирует увеличить расходы за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно.

Соответствующий проект постановления правительства РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления (...) предусмотрено увеличение расходов за счет государственных источников финансирования (бюджеты всех уровней и средства обязательного медицинского страхования) на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, и прежде всего - скорой медицинской помощи, профилактики, медицинской реабилитации, медицинской помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Также проектом документа предусмотрено увеличение более чем на 20% объема профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и медицинские осмотры.

Кроме того, программой впервые устанавливается: объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими болезнями, влияющими на инвалидность и смертность населения (онкологические, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет); а также возможность проведения гражданам в поликлиниках медико-психологического консультирования.