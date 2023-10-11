Расходы на здравоохранение в 2024 году в РФ будут увеличены на 8%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 8% до 1 триллиона 329 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Представленным законопроектом о бюджете предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения" в сумме 1 трлн 329 млрд рублей в 2024 году. По годам - до 1 трлн 343 млрд в 2025, и 1 трлн 297 млрд в 2026 году", - сказал Мурашко.

"По отношению к показателям федерального закона от 5 декабря 2022 года "О федеральном бюджете" объем расходов на реализацию госпрограммы был увеличен в 2024 году на 8%, в 2025 году еще плюс 8, и в 26-м - плюс 4% к 2025 году", - отметил он.

По словам министра, за прошедший год улучшились важнейшие медико-демографические показатели, опережая запланированные темпы.

"Значительно более чем на 20% снизился общий коэффициент смертности, за январь-август общий коэффициент составил 12 на 1000 населения. Уровень удовлетворенности населения медпомощью впервые за последние годы растет", - сообщил Мурашко.

При этом он заметил, что, несмотря на существенные результаты, работы много и изменения требуются по многим направлениям.

"С учетом проведенной работы, законопроектом предусмотрено увеличение расходов на лекарственное обеспечение - в 2024 году на 33,9 млрд рублей. Объем финансового обеспечения данных расходов составит 334,2 млрд в 2024 году", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что 3 млрд будут направлены на закупку противотуберкулезных препаратов, на закупку вакцин нацкалендаря планируется потратить 25 млрд 618 млн рублей, 25 млрд 718 млн - в 2025 году, и 25 млрд 777 млн - в 2026-м.

"Закупку препаратов для лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусом гепатита С, предусмотрены дополнительные ассигнования на новые регионы - 2 млрд рублей. Общая сумма составит в 2024 году 36 млрд 384 млн рублей, и по годам - 36 млрд 526 млн и 37 млрд 642 млн", - сказал Мурашко.

Он пояснил, что также в 2024-2026 годах будут продолжены мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Предусмотрено увеличение расходов на оказание медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими хроническими заболеваниями в размере дополнительных 8 млрд рублей в 2024 году.

Кроме того, министр отметил, что на реализацию мероприятий по нацпроекту "Здравоохранение" предусмотрено 289 млрд рублей в 2024 году, в 2025 - 282 млрд, и 177 млрд в 2026.

"Предусмотрены мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, сейчас мы формируем с Минпромторгом мероприятия по поддержке отечественных производителей. Ключевая задача - обеспечение всех нуждающихся, особенно детей", - подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что 8,8 млрд рублей в 2024 году будет направлено на организацию здравоохранения на новых территориях.