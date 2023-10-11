Мурашко сообщил о планах по использованию беспилотников в медицине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники планируют применять для оказания медпомощи, сейчас проводятся испытания и разработка мероприятий, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сейчас, в эти минуты, мои коллеги трестируют беспилотники, в том числе для использования в медицине. Мы рассматриваем, как их можно задействовать. Поэтому сейчас будут определенные испытания, разработка мероприятий", - сказал Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Но это, по его словам, "пока как научно-практическая часть разрабатывается".