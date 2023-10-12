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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Странам СНГ передадут списки нежелательных в России НПО и российских иноагентов

Странам СНГ передадут списки нежелательных в России НПО и российских иноагентов
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пообещал передать партнерам по Межпарламентской Ассамблее СНГ перечень нежелательных в России зарубежных НПО и реестр иноагентов.

"Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства", - сказал он журналистам и добавил, что также им будет передан и российский реестр иностранных агентов.

"На наш взгляд, приоритетной задачей парламентариев стран Содружества является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства", - объяснил депутат.

По его мнению, "с учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов".

"Информация о тех, кто отстаивает в нашей стране чужие иностранные интересы, также может быть интересна нашим соседям", - добавил он.

Документы будут переданы в ходе открывающейся 12 октября в Петербурге конференции "Защита электорального суверенитета государств - участников МПА СНГ". Мероприятие пройдет в рамках подготовки к мониторинговым кампаниям по наблюдению за единым днем голосования в Белоруссии и президентскими выборами в России в 2024 году.

Василий Пискарев СНГ Госдума МПА СНГ
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