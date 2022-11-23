Комиссия Госдумы предложила признать нежелательными в РФ 30 иностранных НПО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Завершено расследование в отношении 30 иностранных НПО и других структур из 16 недружественных стран, их предлагается признать нежелательными в РФ, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых - экстремистской", - сказал Пискарев в среду на заседании комиссии.

Он сообщил, что речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Германии, Черногории, Чехии и Швеции.

"Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри", - сказал глава комитета.

Пискарев уточнил, что "ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения специальной военной операции на Украине". В частности, речь идет о призывах к финансированию противника, введению санкций против России, выделению Украине оружия и военной техники, добавил он.

Пискарев также сообщил, что одним из важных направлений деятельности этих организаций стали попытки внести раскол в ряды патриотически настроенных диаспор российских соотечественников за рубежом.

Среди подобных структур глава комиссии Госдумы выделил такие организации, как НПО "Svoboda Alliance" (Австралия), "Русская Америка за демократию в России" (США), проект "Ковчег" (имеет представителей более чем в 40 странах), "Датские друзья демократической России" (Дания), "Евразийская ассоциация снижения вреда" (Литва), Ассоциация "RUHelp - Russians against the war" (Люксембург), Сообщество "Free Russia NL" (Нидерланды), Фонд "Дом прав человека" (Норвегия), Движение "Demokrati-Ja" (Германия), "Форум свободной России" (Латвия).