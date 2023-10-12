Дума готовит предложение о субсидировании аграриям топлива на 12-14 млрд руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума готовит предложение о субсидировании предприятиям сельскохозяйственного сектора покупки нефтепродуктов на 12-14 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели.

"Что касается сельхозпроизводителей, их дополнительных издержек (из-за роста цен на ГСМ - ИФ) во время уборочной, то в Госдуме рассматривается предложение субсидировать аграриям это повышение цен за прошедший период. Цена вопроса – порядка 12-14 млрд рублей", - сказал он.

"Надеюсь, вопрос будет положительно решен. Потому что в противном случае это приведет либо к плохой экономике аграриев, либо к росту стоимости их продукции на внутреннем рынке. А этого нельзя допустить, потому что рост цен на продовольствие скажется на росте инфляции по итогам года. Сейчас задача, чтобы инфляция была не выше 6-7, 7,5% максимум по итогам года", - отметил Завальный.