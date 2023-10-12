Модернизированные Ил-96 планируют выпускать прежде всего под грузоперевозки и СЛО "Россия"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Модернизированные самолеты Ил-96 будут выпускаться прежде всего под грузовые перевозки и нужды "Специального летного отряда "Россия" (СЛО, занимается перевозкой первых лиц страны), сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам в четверг.

"Скорее всего, пока мы не планируем серийно выпускать (Ил-96 - ИФ) – они будут выпускаться как правило под заказ СЛО. А вообще, скорее всего, они будут использоваться для транспортной авиации, для перевозки грузов", - сказал Чемезов.

Ил-96 в нынешнем виде, оснащенный двигателями ПС-90, не является достаточно эффективным для коммерческих авиаперевозчиков, пояснил он.

Работа над тяжелым двигателем ПД-35, которым планируется в будущем оснащать российские широкофюзеляжные самолеты, продолжается, также отметил Чемезов.

"Конечно, продолжается. Мы сейчас создаем программное обеспечение, которое будет использоваться для проектирования этих двигателей ПД-35", - сказал он.

На вопрос, планируется ли использовать ПД-35 также для оснащения перспективного российско-китайского самолета CR929, как это предполагалось ранее, Чемезов заявил: "Ну, и под российско-китайский (самолет- ИФ) тоже, если мы все-таки начнем с ними (китайскими партнерами - ИФ) его проектирование".

Сроки создания ПД-35 глава "Ростеха" не уточнил.

"Обычный срок создания двигателей – минимум 10 лет. А вообще на практике - лет 15. Но вот ПД-8 мы создали менее чем за 10 лет – за 8 лет", - резюмировал он.