Что произошло за день: четверг, 12 октября

Комиссия Wildberries, уведомление о военном положении и деятельность ОКР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения. РФ вышла из Совета Европы еще в 2022 году и прекратила действие его международных договоров.

- ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки. В Банке России также отметили, что это решение может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью. Требования об обязательной продаже валютной выручки касаются крупнейших экспортеров, носят временный характер, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

- Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных. Армия обороны Израиля пока только ведет подготовку к наземной операции, власти еще не приняли решение о ее старте. Между тем в Сирии сообщают, что Израиль нанес удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. МИД РФ сообщает, что в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре россиянина.

- МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).

- США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap. В частности, ограничения введены против Ice Pearl Navigation Corp. (Турция) и Lumber Marine SA (ОАЭ).

- Госдума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ. Депутаты также просят привлечь к ответственности лиц, оказывавших финансовую поддержку военным Украины.

- Маркетплейс Wildberries начал взимать комиссию в 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Генпрокуратура РФ проведет с участием Роспотребнадзора и Банка России проверку обоснованности такого решения.