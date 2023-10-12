Около 2 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за сильного ветра

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Непогода стала причиной частичного нарушения электроснабжения в ряде муниципальных округов Чувашии, сообщается в четверг вечером в телеграм-канале госкомитета республики по делам ГО и ЧС.

По данным ведомства, в результате сильного ветра со скоростью 15-20 м/с на территории республики произошло частичное отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах пяти муниципальных округов: Батыревском, Вурнарском, Комсомольском, Моргаушском и Урмарском.

"Это 713 жилых домов, 1941 житель, два социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

На месте аварий работают девять бригад, 27 человек и девять единиц техники.

Об усилении ветра местами по республике ранее предупреждало региональное ГУ МЧС.