Черноморский флот сообщил о плановом учении по противодиверсионной обороне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Черноморский флот проводит плановое учение по противодиверсионной обороне.

"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщила пресс-служба ЧФ.

"К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - сказано в пресс-релизе.