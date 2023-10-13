Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Zentrum fur Osteuropa - und internationale Studien (ZOiS, Центр восточноевропейских и международных исследований) (ФРГ). Об этом заявили в ведомстве в пятницу.

В прокуратуре утверждают, что цели центра – "инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства".

"Под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов Центр собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации", - заявили в прокуратуре.

Как сообщается на сайте ZOiS, это – независимый исследовательский институт, занимающейся исследованиями Восточной Европы.