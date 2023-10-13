Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Zentrum fur Osteuropa - und internationale Studien (ZOiS, Центр восточноевропейских и международных исследований) (ФРГ). Об этом заявили в ведомстве в пятницу.

В прокуратуре утверждают, что цели центра – "инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства".

"Под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов Центр собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации", - заявили в прокуратуре.

Как сообщается на сайте ZOiS, это – независимый исследовательский институт, занимающейся исследованиями Восточной Европы.

Германия ZOiS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесен в Госдуму

Путин заявил, что руководство Молдавии ведет страну к утрате идентичности

Путин поручил Мишустину изучить возможность проложить новый ж/д коридор из Сибири в КНР

Взрывное устройство сработало при падении украинского БПЛА на окраине Брянска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });