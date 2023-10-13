"Росатом" планирует построить в РФ 12 энергоблоков до 2035 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В России может появиться двенадцать новых атомных энергоблоков в период до 2035 года.

О соответствующих планах корпорации рассказал гендиректор "Росэнергоатома" Александр Шутиков (его слова приведены в канале компании в Telegram).

Шутиков напомнил о том, что к 2045 году доля АЭС в общей выработке электроэнергии должна достичь 25% (сейчас 20%).

"Для этого нам нужно будет построить 12 энергоблоков до 2035 года и 17 энергоблоков в период с 2036 по 2045 год. Мы планируем создать новые мощности в Сибири и на Дальнем Востоке, нарастим атомную энергетику на Урале до 6 ГВт. Сейчас намечаем, что, где и в какие сроки мы будем строить. География новых атомных вводов будет смещаться на Восток. В шести субъектах РФ атомная генерация появится впервые", - сказал он.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" сейчас входят 11 действующих атомных станций. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Ранее сообщалось, что изучается возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке. Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что обсуждается строительство под развитие определенных производств в 2030-е годы. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что мощность этой станции может составить 1,2 ГВт, а построена она может быть между 2035 и 2042 годами.