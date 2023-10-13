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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин заявил, что уверен в утечке оружия с территории Украины

При этом президент РФ усомнился, что поставками на черный рынок занимается руководство страны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Киев поставлял предоставленное ему западное оружие на черный рынок, но уверен, что из Украины происходит утечка этого оружия.

"Я сомневаюсь. Что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины", - сказал Путин журналистам в пятницу в Бишкеке.

"Уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий, а черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", - пояснил он свою позицию.

Так Путин ответил на просьбу прокомментировать заявление одного из американских конгрессменов о том, что Украина поставляла американское оружие палестинскому движению ХАМАС.

"У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения, в том числе на Ближний Восток. Но это не выглядит так - у меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, - но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, поток целый", - заявил президент РФ.

По его словам, в свое время с такой ситуацией столкнулась и сама Россия.

"Это трагическая история самой РФ. В середине 1990-х годов у нас, к сожалению, были неоднократные случаи, когда шла война на Кавказе, продажи из наших Вооруженных сил оружия противоположной стороне, той, с которой воевала российская армия на Кавказе. Прямо с наших складов брали и продавали за деньги. К сожалению, это было", - сказал Путин.

"То же самое сегодня происходит на Украине. Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продаётся - продают оружие. Тем более что это продают не в Россию, хотя если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему - не шучу. А уж на рынки международные через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется - точно продают", - заявил Путин.

Владимир Путин
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