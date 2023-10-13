Что произошло за день: пятница, 13 октября

Предложение Путина о посредничестве в конфликте Израиля и Палестины, законопроект о дератификации ДВЗЯИ, нападение во французском лицее

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, заявил Владимир Путин на заседании в узком составе саммита СНГ. Позднее на пресс-конференции президент РФ отметил жестокость методов обеих сторон и заявил о готовности страны выступить посредником в урегулировании конфликта.

- Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном и готова организовать переговоры в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле оценивают как "весьма конструктивную" позицию Баку по договору, от Еревана еще ждут реакции.

- В Госдуму внесен проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ даже в случае его дератификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- Во Франции мужчина напал с ножом на сотрудников лицея в Аррасе. Один учитель был убит. Подозреваемый задержан, по данным французских СМИ, он находился под наблюдением полиции по подозрению в возможной радикализации.

- Путин заявил, что руководство Молдавии ведет страну к утрате идентичности, но никто не может этому помешать, кроме самого народа страны.

- Александр Новак заявил, что потенциал дальнейшего снижения дисконта Urals к Brent невелик - около $5/барр. от нынешних $11-12/барр.

- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ZOiS (Центр восточноевропейских и международных исследований, ФРГ).

- Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Алексея Навального - Игоря Сергунина - по делу об экстремистском сообществе.

- МОК включил пять новых видов спорта в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это крикет, флаг-футбол, лакросс, сквош, бейсбол/софтбол.