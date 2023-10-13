Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Фото: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израиль столкнулся с беспрецедентной по жестокости атакой, но и отвечает на нее он тоже достойно жестоко, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Израиль столкнулся, конечно, с беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения. По жестокости, - сказал он. - Израиль отвечает масштабно, и тоже достаточно жестокими методами".

Он призвал, несмотря на все ужесточение с обеих сторон, "думать о гражданском населении".

"Мы сейчас смотрим, даже в США появляются оценки того, что происходит и появляются различные варианты развития событий, в том числе, говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй Мировой войны. Но мы ж понимаем, с чем это связано. И на мой взгляд, это неприемлемо", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в Газе проживают два с лишним миллиона человек, и далеко не все из них поддерживают ХАМАС.

"Но, с другой стороны, Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности и гарантии этой безопасности. Нужно найти инструменты, найти этот выход из ситуации. И на мой взгляд, он, конечно, в том числе, может быть достигнут и в результате каких-то посреднических усилий", - сказал Путин.

Он напомнил, что в Израиле проживают много соотечественников россиян. С другой стороны, у России хорошие отношения и с арабским миром, и в первую очередь, конечно, с Палестиной.

Ранее в этот же день на заседании саммита СНГ российский президент заявил, что после беспрецедентной по жестокости атаке Израиль имеет право на защиту и на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. При этом Путин призвал к прекращению кровопролития и добавил, что Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.

"Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской "формулы двух государств", предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин.