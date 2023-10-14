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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Рейсы из Барнаула в Москву и Петербург задержаны из-за тумана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вылет рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) и авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург задерживается в субботу в аэропорту Барнаула, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" в г. Москву, "Северный ветер" в г. Санкт-Петербург с наибольшей продолжительностью более 6 часов", - говорится в сообщении.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили "Интерфаксу", что ранее из-за тумана в Барнауле три рейса были направлены в Новосибирск, соответственно, поскольку эти же воздушные суда должны были лететь в обратном направлении, возникла задержка.

Аэрофлот S7 Airlines Новосибирск Санкт-Петербург
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