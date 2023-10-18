Экспедиция Северного флота открыла новый остров в районе архипелага Новая Земля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно Северного флота (СФ) "Ромуальд Муклевич" в среду вернулось из научно-исследовательской экспедиции по морям Северного Ледовитого океана, в ходе которой удалось обнаружить новый остров в районе архипелага Новая Земля и сделать ряд других открытий, сообщили в пресс-службе флота.

"Участники экспедиции обнаружили новый остров в районе архипелага Новая Земля и нанесли его на карты. Новый географический объект - остров в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева на архипелаге Новая Земля - был обследован научной группой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе экспедиции было задокументировано образование в северо-восточной части залива Иностранцева новой бухты, там были выполнены рекогносцировочные гидрографические и топографические работы.

По данным флота, экспедицией были проведены гидрографические исследования в бухте у ледника Вера, который с момента картографирования в 50-е годы прошлого века отошёл вглубь суши более чем на 9 километров, а также уточнена текущая ситуация в заливе Мелком у ледника Петерсена.

"Установлен и такой интересный факт, что полуостров Адмиралтейства архипелага Новая Земля в летний период ненадолго становится островом: через него проходит узкое русло, которое во время летнего таяния заполняется водой, тем самым соединяя берега губы Глазова и бухты Сосновского", - сказали в пресс-службе.

В рамках комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) "Помни войну" были обнаружены спасательное судно "Шквал" и транспортное судно "Диксон", погибшие в годы Великой Отечественной войны, которые ранее не удавалось найти с момента гибели.

"В официальных координатах мест гибели тральщика "Т-120", транспорта "Куйбышев" и буксира "Медвежонок", баржи "П-4" указанные корабли и суда не найдены. Таким образом, с учётом обнаружения в последние годы транспорта "Марина Раскова" и тральщиков "Т-114" и "Т-118" не в канонических координатах, подтверждена версия о том, что целенаправленный поиск погибших кораблей и судов в послевоенные годы в Карском море не производился", - отметили в СФ.

В пресс-службе сообщили, что в ходе экспедиции на акватории Северного морского пути были проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем, а также испытана "новая океанографическая техника, разработанная в инициативном порядке отечественными производителями".

Арктический поход гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" в Баренцевом и Карском морях, а также в море Лаптевых продолжался 48 суток, за которые было пройдено 7300 морских миль. В походе приняли участие гидрографы Северного флота, представители РГО, студенты Государственного университета морского и речного флота. Этот поход был посвящён 290-летию Северного флота, 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа, 110-летию открытия Северной Земли и 100-летию Северной гидрографической экспедиции.