Движение судов в порту Туапсе временно запретят в субботу из-за учений со стрельбами

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Учения с выполнением тренировочных стрельб пройдут 21 октября в акватории морского порта Туапсе (Краснодарский край), сообщил оперативный штаб региона.

"В субботу, 21 октября с 11:00 до 13:00, в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением учений движение судов, в том числе и маломерных, в акватории порта будет закрыто.

Туапсинский морской порт – один из крупнейших российских портов на Черном море. Занимается перевалкой нефти, угля, зерна, грузов ро-ро, черных металлов. Крупнейшей стивидорной компанией в порту является АО "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу "Первая портовая компания"). Ежегодно стивидор обрабатывает до 20 млн тонн грузов. Кроме того, в Туапсе работает балкерный терминал.

Порт, по данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в 2022 году перевалил 21,7 млн тонн грузов, что на 12% меньше, чем годом ранее.