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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области фиксирует, что телефонные мошенники стали чаще пытаться обмануть сотрудников государственных учреждений, действуя при этом от имени правоохранительных органов.

"Установлено, что, применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются, направляя "фейковые" запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников", - сообщили в управлении.

Мошенники пытались получить таким образом персональные данные медработников, сотрудников образовательной сферы и других государственных учреждений.

"После получения указанной информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества", - сообщили в УФСБ.

В спецслужбе напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети, а оперативные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения.

"При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, социальных сетей и мессенджеров, прервите общение, свяжитесь с дежурной службой ФСБ России - 8-800-224-22-22 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб - 112 и сообщите о случившемся", - рекомендовали в управлении.

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