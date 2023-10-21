Закон об инфообмене между ЦБ РФ и МВД о мошеннических операциях вступил в силу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вступил в силу закон об информационном обмене между ЦБ и МВД, нацеленный на борьбу с мошенничеством.

Инфообмен предполагает подключение МВД к ФинЦЕРТу (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты) Банка России, в котором содержится большой объем информации о мошеннических операциях. Так правоохранители смогут быстрее получать сведения о злоумышленниках, которые хранятся в базе ЦБ. А также смогут пополнять эту базу своими данными, чтобы банки могли их учитывать для предотвращения новых мошеннических операций.

"В настоящее время в системе информационного взаимодействия находится более тысячи участников. Это позволяет практически в режиме онлайн получать информацию о таких операциях и передавать ее в МВД", - сказал глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, слова которого приводятся в сообщении ЦБ.

Теперь после обращения пострадавшего сотрудники МВД России смогут оперативно запросить у ЦБ данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки.

Закон об информационном обмене между ЦБ и МВД был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2022 года. Документ предполагал, что до этого момента между ЦБ и МВД будет заключено двустороннее соглашение, которое определит виды представляющих интерес сведений, срок и порядок их передачи. Такое соглашение было подписано 28 августа.

Согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей. Это на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было украдено более 3 млрд рублей. Количество операций без согласия клиентов во II квартале выросло на 32% - до 279,7 тысяч (211,12 тысяч в II квартале прошлого года).