Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал методические рекомендации, которые устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических показателей уровня риска информационной безопасности, связанного с мошенническими операциями (операциями без согласия клиентов банков).

Теперь в дополнение к общим показателям уровня риска банкам рекомендуется устанавливать и рассчитывать их значения по отдельным каналам проведения операций: платежным картам, счетам, переводам в Системе быстрых платежей, а также электронным кошелькам и переводам без открытия счета.

"Исполнение рекомендаций позволит банкам повысить качество управления рисками информационной безопасности, а также своевременно принимать меры по их снижению", - отмечает ЦБ.

По данным Банка России, мошенники в третьем квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,59 млрд рублей (3,62 млрд рублей во II квартале), вернуть клиентам удалось 5,5% похищенных средств. Количество операций без согласия клиента в III квартале выросло незначительно - до 289 тысяч случаев (279 тысяч кварталом ранее). Доля социальной инженерии снизилась почти на 15 процентных пунктов - до 31,6% против 46,5% во II квартале.