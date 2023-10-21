Два белгородских муниципалитета обстреляли ВСУ за сутки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -bГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

"В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Шебекинском городском округе, по его информации, по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье".

Гладков отметил, что пострадавших и разрушений нет ни в одном населенном пункте.