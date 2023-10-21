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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Предвыборный съезд КПРФ состоится в конце декабря

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный съезд КПРФ предполагается провести в третьей декаде декабря, сообщил председатель партии Геннадий Зюганов.

"Съезд будет после объявления выборной президентской кампании. Я думаю, она будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд", - сказал он в субботу "Интерфаксу" на пленуме ЦК КПРФ.

На пленуме в начале с отчетом выступили губернаторы и мэры городов, избранные от партии. Доклад Зюганова состоится в конце пленума.

Согласно действующему избирательному законодательству РФ выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

КПРФ Геннадий Зюганов
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