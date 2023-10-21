Регионы РФ получат более 2,2 тыс. новых автомобилей скорой помощи в 2023 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские регионы в текущем году получат более 2,2 тыс. новых автомобилей скорой помощи, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Нальчик.

"Идет активная модернизация службы скорой помощи в стране - всего в этом году будет поставлено совместно с Минпромторгом 2 204 автомобиля, новых, разного класса - это В и С", - сказал он.

По словам министра, города развиваются, увеличивается количество транспорта, поэтому медицинская служба должна быть готова к оказанию медпомощи.