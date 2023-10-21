Минобороны России заявило об отражении за сутки 18 атак ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили десять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, пять на купянском и три на запорожском, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, на этом направлении ВСУ потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на запорожском направлении огнем российских войск отражено три атаки ВСУ, уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля, а также поражены: гаубица FH-70, орудие Д-20 и гаубица М119.

"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, на южно-донецком направлении нанесены удары по живой силе бригады ВСУ в районах Угледара и Водяного (ДНР), потери составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля.

Как заявил Конашенков, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы".