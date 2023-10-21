Военные РФ уничтожили на аэродроме близ Кривого Рога склады боеприпасов и топлива ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили в Днепропетровской области склады топлива и боеприпасов украинских сил.

"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме "Долгинцево" уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его данным, российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских самолетов, вертолета и двух крылатых ракет.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - сообщил он.

По его данным, за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) нейтрализовали 23 украинских дрона.

С начала СВО уничтожены 504 украинских самолета, 253 вертолета, 8 127 беспилотников, сообщил Конашенков.