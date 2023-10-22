Минобороны РФ сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, заявили в Минобороны РФ.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск уничтожает пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки", - сказали в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие группировки "Юг" также уничтожили украинский пикап на соледаро-артёмовском направлении.
Подтверждающие видеозаписи военное ведомство распространило в воскресенье.