"Роскосмос" продлил почти на два месяца срок подачи заявок в отряд космонавтов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Срок подачи документов для участия в новом открытом наборе в отряд космонавтов продлен с 30 октября до 20 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"В соответствии с приказом госкорпорации "Роскосмос" 396 от 20 октября 2023 года срок приема документов для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов "Роскосмоса" продлевается до 20 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

10 июля "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, изначально заявки от претендентов принимались до 30 октября 2023 года.

13 июля начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Максим Харламов сообщал, что имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте 2024 года.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, госкорпорация планирует отобрать от четырех до шести космонавтов в рамках нового открытого набора.

28 августа Харламов сообщил, что в ЦПК поступило около 20 пакетов документов от претендентов в рамках открытого набора в отряд космонавтов, три из них - от женщин. Также, по его словам, делегация ЦПК планировала посетить предприятия ракетно-космической отрасли в поисках новых претендентов.

Отряд космонавтов "Роскосмоса" в настоящее время насчитывает 26 человек.