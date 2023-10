Запрет на поисковую выдачу не коснулся FastComet из-за прекращения работы в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не стал применять в отношении провайдера хостинга FastComet запрет на поисковую выдачу за отказ от исполнения закона о "приземлении", так как сейчас он не оказывает услуги на территории России.

"Роскомнадзор принял дополнительные меры понуждения в отношении 11 провайдеров хостинга за неисполнение ими закона "о приземлении". Такие меры не применены к компании FastComet, Inc. в связи с тем, что в настоящее время она не оказывает услуги на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в регуляторе в ответ на запрос.

"Если хостинг-провайдер не возобновит свою деятельность в России, Роскомнадзор исключит его из перечня иностранных компаний, подлежащих "приземлению", - добавили в регуляторе.

Накануне РКН сообщил, что в качестве дополнительной меры понуждения в отношении 11 иностранных провайдеров хостинга запретил поисковую выдачу сайтов этих компаний за неисполнение требований закона о "приземлении" в РФ.

Меры были приняты в отношении следующих компаний: Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Bluehost Inc. Kamatera Inc. и DigitalOcean, LLC. Эти меры будут действовать до тех пор, пока иностранные провайдеры хостинга не исполнят обязанности в полном объеме, отмечалось в сообщении.

Поисковые системы информируют интернет-пользователей, что провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства. Аналогичная мера была введена 26 сентября и в отношении компании FastComet, Inc. (fastcomet.com), внесенной вместе с 11 другими хостинг-провайдерами в перечень на "приземление" 22 июня, но в релизе о запрете поисковой выдачи она не упоминалась.

Ранее в отношении тех или иных компаний из перечня РКН на "приземление" вводились "меры понуждения" в виде запрета их рекламы на российских ресурсах, а также их маркировки как нарушителей законодательства РФ в поисковиках. Мера в виде запрета поисковой выдачи сайтов компаний применяется впервые.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В настоящее время в перечень на "приземление" внесены 26 иностранных компаний.

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.