Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики, сообщает сайт Кремля в воскресенье.

"За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства - "это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи". "Хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - добавил Путин.

"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - подчеркнул Путин.