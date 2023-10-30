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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "АлтайАвиа"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ограничила до 4 декабря 2023 года срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "АлтайАвиа".

Соответствующий приказ утвержден 6 сентября, говорится в материалах Росавиации. Решение принято в соответствии с письмом Ространснадзора.

Сертификат эксплуатанта позволяет авиакомпании выполнять коммерческие перевозки. Ограничение его действия предполагает, что до конкретного срока компания должна устранить выявленные Росавиацией нарушения, в противном случае регулятор может запретить полеты.

Как сообщалось ранее, в июле текущего года вертолет Ми-8Т (бортовой номер RA-24474) "АлтайАвиа" потерпел крушение недалеко от села Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай. Это произошло при заходе на посадку – машина задела элементы электросетевой инфраструктуры. На борту находилось 16 человек, четыре человека погибли и 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет полностью сгорел.

Согласно официальному сайту компании, в парке "АлтайАвиа" находятся вертолеты Robinson R66, Eurocopter AS350, Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ.

Росавиация АлтайАвиа
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