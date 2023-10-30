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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Военные РФ сообщили об уничтожении 39 беспилотников и перехвате двух HIMARS

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили за сутки 39 украинских беспилотников.

"Уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской народной республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда HIMARS.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 8431 беспилотный летательный аппарат.

Российские военные заявили, что уничтожили арсенал авиационных средств поражения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области.

"В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Серебрянка (ДНР) и Лепетиха (Николаевская область) поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах", - сообщил Конашенков.

ВСУ Минобороны РФ
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